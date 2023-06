Speciale difesa: Giappone, governo adotta primo piano per la sicurezza dello spazio esterno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato ieri il primo piano nazionale per la sicurezza dello spazio. Il documento punta ad estendere gli ambiti di utilizzo dello spazio esterno alla difesa cominciando dalla sicurezza dei satelliti per la raccolta di intelligence, in risposta alle crescenti capacità militari di cui Paesi come Russia e Cina dispongono in tale dominio. Il governo giapponese intende strutturare le proprie politiche di sicurezza spaziale in collaborazione con gli Stati Uniti, anche nel contesto delle nuove politiche tese a dotare il Paese delle capacità di colpire basi missilistiche offensive nei territori di Paesi terzi. Il nuovo documento menziona indirettamente la Cina, con un riferimento a "Paesi vicini" che hanno aumentato significativamente le proprie capacità di sorveglianza e spionaggio satellitari. (Git)