Sardegna: Progressisti contro piano per nuovi ospedali, produrrà soltanto disastri

- Contro la delibera del primo giugno, adottata dalla Giunta regionale, si è scagliato questa mattina il Partito Progressista in Consiglio regionale. Il capogruppo Francesco Agus ha definito la recente delibera “un atto assurdo, privo di finanziamenti e del parere di legittimità del direttore generale della Sanità e anche illogico, perché attribuisce ad Ares il compito di progettare gli ospedali del Sud Sardegna e alla Asl di Sassari e all’azienda universitaria di Sassari quelli del Nord”. Per l’esponente progressista, invece, “la delibera avrà un costo che si ripercuoterà sulla salute dei cittadini perché i due ospedali in procinto di essere superati sono già oggetto di un piano di investimenti di complessivo 159 milioni di euro, 65 dei quali relativi alla nuova piastra tecnologica del Brotzu per la quale è già partito il primo appalto da cinque milioni di euro. Alla luce della nuova delibera il rischio è che tutto si fermi e che le risorse vadano perse. Non solo, visto che le risorse finanziarie sono all’interno dello stesso accordo di programma c’è il rischio concreto che anche spariscano i fondi per il nuovo stadio del Cagliari. O si cambia la norma approvata nell’ultima finanziaria o il nuovo stadio non vedrà mai la luce”. Per Massimo Zedda “domani ci potrebbe essere un’altra maggioranza ed è davvero incredibile che progetti strategici e di lunga durata si presentino senza nessuna condivisione. Viene il dubbio che l’obiettivo non sia realizzare davvero ospedali ma fare e pagare progetti e progettisti”. Di uno “smacco intollerabile alla città hanno parlato i consiglieri comunali di Cagliari Matteo Massa e Francesca Ghirra (che è anche deputata): “Siamo davanti allo scempio della sanità e invece di porre rimedio alle liste d’attesa e ai viaggi della speranza con questa delibera si profilano scenari assurdi e spreco di denaro”. (Rsc)