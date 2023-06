Sardegna: parte il servizio di salvamento a mare nelle spiagge di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domenica 18 giugno e fino a domenica 10 settembre, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30, è attivo il servizio di salvamento a mare nei litorali sassaresi di Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e Platamona. I bagnanti anche quest'anno potranno godere delle spiagge sassaresi in totale sicurezza. Da domenica 18 giugno e fino a domenica 10 settembre, per 85 giorni consecutivi, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30, è attivo il servizio di salvamento a mare nei litorali di Porto Ferro, Argentiera, Porto Palmas e Platamona. I bagnini della Vo.S.Ma , organizzazione di volontariato della Protezione civile, garantirà il servizio. La Vo.S.Ma assicurerà il posizionamento di due torrette di avvistamento nella spiaggia di Porto Ferro e di una torretta nelle spiagge di Argentiera, Porto Palmas e Platamona. Ad ogni torretta saranno assegnati due bagnini. Le postazioni di avvistamento sono dotate di tutti i presidi di sicurezza e soccorso necessari per lo svolgimento del servizio, saranno di ausilio moto d’acqua, gommoni e quad. Sarà compito dei volontari vigilare sulla sicurezza dei bagnanti e sul corretto utilizzo dell’arenile, segnalando alle competenti autorità eventuali fatti di rilievo. (Rsc)