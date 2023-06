Ue: Commissione, Google abusa di posizione dominante nella pubblicità online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha informato Google del suo parere preliminare secondo cui l'azienda ha violato le norme antitrust dell'Ue, distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie (adtech). Come si legge in un comunicato dell'esecutivo Ue, la Commissione ritiene che Google favorisca i propri servizi di tecnologia pubblicitaria online a scapito dei fornitori concorrenti di servizi di tecnologia pubblicitaria, degli inserzionisti e degli editori online. Secondo il parere in via preliminare della Commissione Ue, infatti, Google detiene una posizione dominante nei mercati dello spazio economico europeo: dei server pubblicitari per editori con il servizio "Dfp"; e degli strumenti di acquisto programmatico di annunci per il web aperto con i servizi "Google Ads" e "DV360". La Commissione ritiene quindi, in via preliminare che Google abbia abusato della propria posizione dominante almeno dal 2014, favorendo il proprio sistema di annunci, l'AdX, nell'asta di selezione degli annunci gestita dal suo publisher ad server Dfp dominante, ad esempio informando l'AdX in anticipo del valore della migliore offerta dei concorrenti che deve battere per vincere l'asta. (segue) (Beb)