Ue: Commissione, Google abusa di posizione dominante nella pubblicità online (2)

- Se confermati, i comportamenti di Google violerebbero l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), che vieta l'abuso di posizione dominante sul mercato. L'invio di una comunicazione degli addebiti non pregiudica l'esito di un'indagine, si legge ancora nella nota dell'Esecutivo Ue. "Ciò che la nostra indagine ha dimostrato è che Google sembra aver abusato della sua posizione di mercato. Lo ha fatto assicurandosi che entrambi i suoi strumenti di intermediazione, sul lato acquisti e sul lato vendite, favorissero AdX nelle aste di 'matching' della domanda di mercato. Ciò ha permesso a Google di applicare una tariffa elevata per i suoi servizi di scambio", ha detto la vicepresidente della Commissione Ue, responsabile per la politica di Concorrenza, Margrethe Vestager. (segue) (Beb)