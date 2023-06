Sanità: Casini-Leoncini (Iv), aderiamo a Giornata mondiale donatori sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo aderito volentieri questa mattina all'iniziativa promossa dall'Avis che, in occasione della Giornata mondiale del donatore, ha allestito una postazione mobile in piazza del Campidoglio per consentire appunto di donare il sangue". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "L'obiettivo - aggiungono - è quello di stimolare l'attenzione dell'opinione pubblica sull'importanza della donazione e del principio di solidarietà che la contraddistingue. Donare sangue è infatti un gesto di grande altruismo e dobbiamo fare in modo che sempre più persone, a partire dai giovani, ricevano informazioni adeguate sull'argomento e ne capiscano il valore sociale. Ben vengano dunque campagne di sensibilizzazione come questa: con un piccolo e semplice gesto che a noi costa poco si possono salvare le vite di molte persone", concludono Casini e Leoncini. (Com)