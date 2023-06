Berlusconi: Stroppa (ex allenatore Monza), Silvio un vincente in tutte le cose che ha toccato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Berlusconi "rimane il ricordo del privato", ha detto l'ex allenatore del Monza Giovanni Stroppa, arrivando in piazza del Duomo a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. "Il pubblico lo conosciamo tutti. Vincente in tutte le cose che ha toccato e in tutti gli aspetti. Ma la cosa bella è che dentro di noi c'è quel privato che non appartiene a tutti e che è fantastico e che ci porteremo dentro nei nostri cuori". (Rem)