Bulgaria: Eurostat, nel 2022 un cittadino su tre a rischio povertà

- Nel 2022 un bulgaro su tre era a rischio povertà. È quanto emerge dai dati di Eurostat, ripresi dall’agenzia di stampa “Bta”. Secondo le statistiche, a rischiare di finire nella fascia più povera nel corso dello scorso anno era il 32 per cento della popolazione della Bulgaria. A registrare la quota più alta, prima di Sofia, è tuttavia la Romania con il 34 per cento. Al terzo posto invece vi sono Grecia e Spagna, entrambe con il 26 per cento. Le quote più basse di cittadini a rischio povertà nel 2022 sono quelle della Repubblica Ceca (12 per cento), della Slovenia (13 per cento) e della Polonia (16 per cento).(Seb)