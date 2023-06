Imprese: Eni, Hera e Poste Italiane guidano graduatoria Integrated Governance Index 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definita la Top10 dell’Integrated Governance Index 2023. A guidare la graduatoria – riferisce una nota – sono Eni, che guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, seguita da Hera (prima nel 2022) e Poste Italiane (quinta a pari merito la scorsa edizione), con Snam ed Erg quarte a pari merito. Ai vertici delle non quotate ci sono Astm, Bnl Bnp Paribas e Crédit Agricole Italia, davanti a Cdp e Alperia. Mentre Sit Spa si afferma come prima delle società quotate extra le prime 100, davanti a Fiera Milano, Gefran, Newlat Food e Fnm. La speciale classifica sull’area di indagine straordinaria, “L’azienda politica”, vede, nell’ordine, ancora Eni, poi Poste Italiane, Intesa Sanpaolo, Hera e Unicredit. (Com)