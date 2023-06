I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: esplode mina, uccisi otto agenti di sicurezza nella contea di Garissa - Otto agenti di sicurezza sono morti in Kenya dopo che il loro veicolo ha investito una mina nell'area di Bodhei, nella contea orientale di Garissa. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dal quotidiano keniota "Nation", secondo cui tutti gli agenti sono morti sul colpo. L'incidente segue quello in cui quattro ingegneri assegnati all'Autorità nazionale per le autostrade del Kenya (Kenha) sono morti dopo che un veicolo su cui viaggiavano ha investito un ordigno esplosivo improvvisato a Hailey, nella contea d Garissa. In altri sviluppi, anche un'antenna Safaricom a Boji Garse, nella contea di Mandera, è stata distrutta la scorsa notte da sospetti miliziani di al Shabaab. In questo caso non sono state segnalate vittime. Complessivamente sono stati segnalati sette incidenti separati che hanno coinvolto al Shabaab negli ultimi due giorni nel nord-est del Kenya. (Res)