© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: il generale Haftar riceve a Bengasi il presidente Parlamento con 90 deputati - Il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale della Libia (Lna), generale Khalifa Haftar, ha incontrato ieri nel suo quartier generale di Ar Rajma, poco fuori Bengasi, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, insieme a 90 deputati. Lo ha riferito l'ufficio stampa delle forze di Haftar, pubblicando le immagini della riunione allargata senza però rivelare alcun dettaglio. Il sito web d’informazione “Al Wasat” precisa che l'incontro si è tenuto dopo le sessioni del parlamento, svolte lunedì e martedì a Bengasi, per discutere dei risultati del Comitato misto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali. (segue) (Res)