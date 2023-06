I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: premier Bouden incontra a Ginevra l'Alto commissario Onu per i rifugiati - Il primo ministro della Tunisia Najla Bouden ha incontrato ieri a Ginevra, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Lo ha riferito la presidenza del governo in un comunicato, spiegando che durante l'incontro Bouden ha sottolineato l'adesione del suo Paese "ai principi e ai valori universali della protezione dei rifugiati, nonché ai trattati e alle convenzioni internazionali relativi alla protezione dei rifugiati, al rispetto dei diritti umani e alle disposizioni del diritto internazionale umanitario". La premier tunisina ha sottolineato "la necessità di rafforzare la cooperazione e la solidarietà internazionale al fine di stabilire partenariati efficaci che colleghino la dimensione umana con la dimensione dello sviluppo". Il primo ministro ha invitato la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità collettivamente e congiuntamente al fine di garantire una risposta migliore, più giusta ed equa alla crisi dei rifugiati. Sono state inoltre discusse le modalità per rafforzare la cooperazione tra le due parti al fine di garantire una risposta adeguata al fenomeno dello sfollamento dovuto alle ripercussioni dei conflitti armati nella regione e dall'impatto dei cambiamenti climatici. Le parti hanno infine discusso di alcuni incontri futuri, in particolare alla luce dell'accordo con l'Unione europea per tenere una conferenza internazionale sulla migrazione. (segue) (Res)