I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Energia: Marocco e Banca mondiale firmano accordo per sviluppare road map gas naturale - Il ministero marocchino della Transizione energetica e l'International finance corporation (Ifc), che fa parte del gruppo della Banca mondiale, hanno firmato ieri un accordo per sviluppare una road map del gas naturale, con l'obiettivo di raggiungere il 52 per cento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030. Lo ha riferito il ministero del Regno nordafricano, spiegando che l'accordo mira anche a favorire un partenariato tra il settore pubblico e quello privato, per sviluppare le infrastrutture del gas nel paese, come parte del piano verso la transizione energetica. "Il gas naturale svolge un ruolo fondamentale nella strategia di transizione energetica e decarbonizzazione in Marocco, dal momento che viene impiegato per diversi usi", ha spiegato il ministero. Il comunicato ha indicato che il Paese cerca di rafforzare l'infrastruttura del gas locale, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei propri approvvigionamenti e collegare le fonti di ingresso alle aree di consumo. (segue) (Res)