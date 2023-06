I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: 15 morti in un incidente stradale nel governatorato di Giza - Sull’autostrada Karimat, nel governatorato di Giza, nell’Egitto centro-settentrionale, 15 persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite nella collisione tra un microbus e un veicolo da trasporto pesante. Lo hanno riferito i media nazionali. Il Pubblico ministero ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause dell’accaduto, mentre, dalle indagini preliminari, è emerso che il microbus si era schiantato con il mezzo di trasporto pesante, finendo all’interno del suo rimorchio. Tra le vittime, secondo il quotidiano egiziano "Al Watan", figura l’autista del microbus. Nello stesso tratto di strada, lo scorso 8 aprile sei persone erano morte e altre otto erano rimaste ferite nello scontro tra un microbus e un trattore. L’autista del microbus aveva perso il controllo del mezzo. Nel 2014, il governo egiziano aveva lanciato il Progetto Strada Nazionale, che prevede l’installazione di sistemi di sorveglianza e di controllo della velocità e l’ampliamento della rete stradale del Paese (lunga 23.000 chilometri), con la realizzazione di altri 7.000 chilometri di strade. Il Cairo, inoltre, sta adottando misure per ridurre gli incidenti stradali, migliorando la sicurezza e l’efficienza della rete di strade e autostrade del Paese. Nel solo 2021, secondo l’Agenzia centrale per la mobilità pubblica e le statistiche, le vittime degli incidenti stradali in Egitto sono state 7.101, in aumento del 15,2 per cento rispetto al 2020. (segue) (Res)