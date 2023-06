Colombia: "pace totale", procura sospende ordini d'arresto per dissidenti Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Colombia ha sospeso gli ordini di arresto nei confronti di 19 guerriglieri dei cosiddetti "dissidenti" delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), guerriglieri che non hanno aderito agli accordi di pace di fine 2016. La decisione, fa sapere il procuratore Francisco Barbosa, risponde alla richiesta che il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha fatto per permettere di avanzare con il programma di "pace totale" con tutte le bande armate del Paese. Liberi dall'ordine d'arresto, i 19 elementi appartenenti al gruppo noto come "Stato maggiore centrale" potranno così partecipare ai lavori dello strumento creato per verificare la tenuta del "cessate il fuoco" concordato a fine 2022 con il governo. La sospensione degli ordini di cattura, trasmessa anche oltre confine tramite l'Interpol, non garantisce ai sette membri della guerriglia oggi in arresto di uscire dal carcere. (segue) (Mec)