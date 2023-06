Colombia: "pace totale", procura sospende ordini d'arresto per dissidenti Farc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo "Stato maggiore centrale", guidato da Nestor Gregorio Vera Fernandez detto "Ivan Mordisco", è il gruppo più corposo tra quelli che compongono la dissidenza delle Farc: circa tremila elementi che non accettarono le condizioni iscritte nell'accordo firmato dall'ex presidente, Juan Manuel Santos. Oltre allo "Stato maggiore", il governo ha stretto l'accordo di cessate il fuoco anche con la cosiddetta “Seconda Marquetalia”, i membri delle ex Farc che hanno deciso di tornare alle armi, le Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) e con i gruppi paramilitari del Clan del Golfo. Con questi ultimi, però, il patto è stato sospeso a marzo per volontà di Petro, dopo attacchi registrati alla popolazione civile. “Non permetteremo che continuino a seminare il panico e il terrore nelle comunità” ha detto Petro. Un percorso particolare è quello portato avanti con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln), la banda armata oggi più potente del Paese: Petro l'aveva inserita nella lista delle organizzazioni che avevano aderito al "cessate il fuoco" di fine 2022, ma la dirigenza dell'Eln aveva negato ogni accordo, passo che avrebbe rallentato la ripresa dei colloqui. (segue) (Mec)