- Bolivia-Cina: ministro Economia, "vantaggiosa" l'ipotesi di aprire una banca che operi in yuan - Il ministro dell'Economia della Bolivia, Marcelo Montenegro, ha definito "vantaggiosa" l'eventuale apertura nel Paese di una banca che operi in yuan, considerando il volume di scambi con la Cina. "Lo yuan è una divisa che è parte del paniere dei Diritti speciali di prelievo (Dsp), una moneta che sta acquisendo molta importanza nel commercio mondiale. Vale la pena avere un conto o, chi può dirlo, una banca che operi in yuan", ha detto Montenegro in dichiarazioni rilanciate dall'agenzia "Abi". Il ministro ha al proposito ricordato che la Bolivia ha con la Cina un volume di scambi paragonabile a quella che ha con Brasile e Argentina, le principali economie del Sud America. A inizio giugno, l'ambasciatore in Bolivia, Huang Yazhong, aveva parlato della possibilità di aprire nel Paese succursali di banche e istituti finanziari cinesi. Iniziative per usare lo yuan nelle transazioni con il gigante asiatico, evitando la tradizionale triangolazione con il dollaro, sono state peraltro già prese da Argentina e Brasile. "È chiaro che questa tendenza si va rafforzando con il tempo ed è un vantaggio per i boliviani e le boliviane", ha detto Montenegro. (segue) (Res)