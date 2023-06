I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: parlamento approva legge che taglia i comuni da 262 a 44 - Il parlamento di El Salvador ha approvato la Legge speciale per la ristrutturazione del territorio municipale, che tagli i municipi da 262 a 44. La legge, riferisce la stampa locale, è stata approvata con 67 voti a favore e 13 contrari ed entrerà in vigore il 1 maggio 2024. Presentando la proposta di legge, il presidente Nayib Bukele aveva parlato di "una proposta di legge per riorganizzare la struttura politico amministrativa del Paese". "Come è possibile che un Paese con solo 21mila chilometri quadrati abbia 262 municipi?", aveva detto il presidente secondo cui la riforma permetterà di tagliare tutti gli incarichi "non produttivi": "non avremo più 262 sindaci con rispettivi consiglieri municipali, collaboratori, consulenti, assistenti, assistenti degli assistenti, ma solo 44". La riforma trasformerà i municipi superstiti in distretti, che faranno parte di comuni più grandi. Ogni distretto manterrà la sua "identità", i "suoi uffici dove fare le pratiche burocratiche" e "per decreto, non aumenterà la sua pressione fiscale e non licenzierà i dipendenti dell'amministrazione pubblica". Ma si "ridurranno le spese complessive di gestione" e si potranno "realizzare le grandi opere che ora non si possono realizzare per la frammentazione amministrativa e burocratica". (segue) (Res)