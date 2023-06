I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Honduras: Pechino apre mercato a banane, chicchi di caffè e gamberi onduregni - La Cina ha approvato l'importazione di banane e chicchi di caffè dall'Honduras a partire da ieri. Lo riferisce oggi l'Amministrazione generale delle dogane (Gac) in una nota. La prima potenza asiatica aprirà il suo mercato anche alla commercializzazione dei gamberi bianchi provenienti dal Paese caraibico, nell'ambito di una serie di accordi siglati a inizio settimana, che hanno ufficializzato anche l'adesione di Tegucigalpa alla Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative). Dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche il 26 marzo scorso, il commercio bilaterale ha registrato un netto incremento. Nel primo quadrimestre, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni cinesi dall'Honduras è aumentato del 22,9 per cento su base annua, attestandosi a 543,5 milioni di dollari. (Res)