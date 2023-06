I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi: Meloni, se ne va da protagonista, i suoi avversari hanno perso - Silvio Berlusconi esce di scena da protagonista: c’è chi lo ha combattuto politicamente e chi ha usato mezzi impropri, ma tutti alla fine hanno perso. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un intervento sul “Corriere della Sera” per commemorare la scomparsa dello storico leader di Forza Italia. “Sul suo nome gli italiani si sono divisi e il giudizio della storia sarà diverso da quello della cronaca. Più sereno, meditato ed equilibrato. C’è chi lo ha combattuto politicamente con lealtà e chi invece ha usato mezzi impropri per provare a sconfiggerlo. Anche questo è un dato sul quale riflettere, per l’oggi e il domani, perché alla fine di questa storia i suoi avversari hanno perso”, ha scritto la premier, secondo cui “la naturale empatia che molti italiani provavano per Berlusconi deriva” proprio “dall’essere uno di loro, uno che ce l’aveva fatta e che non apparteneva a quei mondi esclusivi e inaccessibili, tipici delle storiche famiglie influenti italiane”. (segue) (Rin)