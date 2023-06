I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi: Renzi, inimitabile, discussione su suo successore è assurda - Berlusconi “è talmente inimitabile che la discussione sul successore è del tutto assurda. Non ha successori, perché uno come lui, nel bene o nel male, nasce ogni cento anni". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Mattino 5”, su Canale 5. “Berlusconi – ha chiosato – non è uno che puoi sostituire”. (segue) (Rin)