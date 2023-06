I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Berlusconi: i figli, dolcissimo papà, vivrai sempre dentro di noi - “Dolcissimo papà grazie per la vita, grazie per l'amore. Vivrai sempre dentro di noi”. Questo il messaggio dei cinque figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, che appare nel giorno dei funerali sui maggiori quotidiani italiani. Il messaggio, in una pagina a pagamento, è accompagnato da un'immagine sorridente dell’ex premier. Anche Mediaset saluta il suo fondatore con un’altra pagina a lui dedicata: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e infinita riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”. (segue) (Rin)