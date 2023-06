I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi: M5s, no beatificazione a reti unificate - Il rispetto profondo che si deve davanti alla scomparsa di una persona “non può determinare la rimozione, a reti unificate, di quelli che sono gli aspetti complessivi della vita politica di Silvio Berlusconi e del lascito al Paese del berlusconismo”. Lo hanno dichiarato gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione di Vigilanza Rai. “La beatificazione della sua figura da parte dell'intero sistema televisivo nazionale, servizio pubblico assolutamente ricompreso – hanno proseguito –, rappresenta un errore perché consolida gli aspetti più divisivi che la sua figura ha creato nell'opinione pubblica”. “Così – hanno sottolineato – non si restituisce in maniera corretta l'immagine di un uomo”. “Anche l'omaggio del lutto nazionale è stato un errore per una persona cosi divisiva. L'informazione, soprattutto quella della Rai, ha il dovere di fornire tutti gli elementi utili a ricostruire quella che è stata indubbiamente una delle figure più emblematiche della nostra storia recente, senza piegarsi ad una celebrazione postuma che sa tanto di agiografia e che poco ha a che fare con il vero giornalismo", hanno concluso. (segue) (Rin)