I fatti del giorno - Italia (5)

- Sociale: Istat, quasi un quarto della popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2022 - Nel 2022 poco meno di un quarto della popolazione (24,4 per cento) è a rischio di povertà o esclusione sociale, quasi come nel 2021 (25,2 per cento). Tuttavia, con la ripresa dell’economia, si riduce significativamente la popolazione in condizione di grave deprivazione materiale e sociale (4,5 per cento rispetto al 5,9 per cento del 2021) e rimane stabile la popolazione a rischio di povertà (20,1 per cento). E' quanto emerge dal report dell'Istat sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie negli anni 2021-2022. Nel 2021 il reddito medio delle famiglie (33.798 euro) è tornato a crescere sia in termini nominali (+3 per cento) sia in termini reali (+1 per cento). Nel 2021 il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,6 volte quello delle famiglie più povere (rapporto sostanzialmente stabile rispetto al 2020). Tale valore sarebbe stato più alto (6,4) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie. (Rin)