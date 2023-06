© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indo-Pacifico: "Nikkei", Nato rafforzerà legami con Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud - La Nato approfondirà i legami con i suoi principali partner nell'Indo-Pacifico, e riserverà ad Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud programmi di partenariato su misura come già promesso al Giappone. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Nikkei". I quattro Paesi sono attualmente classificati come "partner globali" dell'alleanza, ma quest'ultima formulerà "programmi di partenariato adattati individualmente" (Itpp) per elevare le relazioni con ciascuno dei tre Paesi. Secondo le anticipazioni del quotidiano giapponese, i documenti faranno da "tabella di marcia" per lo sviluppo dei partenariati, esplorando ambiti di cooperazione come la sicurezza informatica, lo spazio e la lotta alla disinformazione. Secondo "Nikkei", l'iniziativa punterebbe anche ad aggirare le resistenze della Francia all'apertura di un ufficio di collegamento della Nato a Tokyo: il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha proposto l'apertura dell'ufficio il prossimo anno, ma l'iniziativa richiede l'approvazione di tutti i Paesi membri dell'alleanza. Alcuni membri della Nato avrebbero proposto di caratterizzare l'ufficio di Tokyo come una struttura per agevolare l'attuazione degli Itpp con i partner regionali, anziché come una struttura operativa vera e propria, nel tentativo di vincere le obiezioni di Parigi. Secondo le anticipazioni fornite dal quotidiano Giappone, i leader di Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda parteciperanno al vertice della Nato in programma a Vilnius, in Lituania, l'11 e 12 luglio prossimi. (segue) (Res)