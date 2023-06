© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: stampa, per Fmi insufficienti i prelievi fiscali previsti nel bilancio - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha sollevato obiezioni sulla proposta di bilancio per l’anno fiscale 2023-24, che inizierà a luglio, presentata dal governo di Islamabad, al quale ha chiesto di aumentare le entrate fiscali e non. Lo riferisce il quotidiano pachistano “The News”. Secondo la testata, l’Fmi vorrebbe, in particolare, un aumento del prelievo sullo sviluppo petrolifero per portare gli introiti previsti a 869 miliardi di rupie, invece di 542 miliardi di rupie. Un funzionario del ministero delle Finanze ne avrebbe parlato alla commissione Finanze del Senato, la camera alta del parlamento, incontrando l’opposizione dei senatori di fronte all’ipotesi di un aumento del prelievo da 50 a 60 rupie al litro. La commissione parlamentare si sarebbe opposta anche ad altri incrementi di imposte. Il ministro delle Finanze, Ishaq Dar, dopo aver presentato la manovra, ha insistito sul fatto che le condizioni poste dall’Fmi erano state soddisfatte. Islamabad attende che l’organizzazione sblocchi l’ultima tranche da 1,1 miliardi di dollari del programma di prestito da 6,5 miliardi di dollari concordato nel 2019. (segue) (Res)