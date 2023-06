© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Manipur, altre nove persone uccise negli scontri etnici - Altre nove persone sono state uccise e dieci sono rimaste ferite nello Stato indiano del Manipur, dove da più di un mese sono in corso scontri etnici. La polizia di Imphal Est ha reso noto che l’ultimo episodio di violenza è avvenuto nella notte nell’area di Khamenlok. Secondo l’agenzia di stampa “Indo-Asian News Service” (“Ians”) le vittime potrebbero essere undici. Complessivamente si contano almeno 115 morti, cui si aggiungono oltre 300 feriti, almeno 4.000 incendi dolosi e circa 40 mila persone sfollate. Sono stati schierati circa diecimila tra militari e paramilitari. In nove dei 16 distretti statali è in vigore il coprifuoco. Nell’intero Stato le connessioni internet sono bloccate. Contro il blocco sono stati presentati ricorsi alla Corte suprema. (Res)