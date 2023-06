Roma: Giornata mondiale donatore sangue, evento con polizia a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi dona il sangue, dona la vita: anche quest' anno "Donatori Nati" della polizia di Stato per la Giornata mondiale del donatore di sangue (World blood donor day), un evento designato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 2005 ha organizzato una donazione di sangue a Tor Bella Monaca con il supporto di personale medico specializzato a bordo di un'autoemoteca dell'ospedale Sant'Eugenio-Asl Roma 2 coniugando solidarietà e legalità. E' quanto si legge in una nota. Donatori volontari della polizia di Stato, dei vigili del fuoco, sportivi delle fiamme oro della polizia di Stato e delle fiamme rosse dei vigili del fuoco. Presente anche lo stand Anas con personale specializzato. La giornata - prosegue la nota - è un'occasione per ringraziare i donatori volontari di sangue che hanno donato testimoniando quanto sia importante la diffusione della cultura della donazione di sangue. Un impegno quotidiano quello di Donatori nati che da 20 anni è presente sul territorio nazionale ed ha sedi in 15 regioni d'Italia, quello di promuovere, incoraggiare e sensibilizzare i cittadini verso la donazione di sangue. (segue) (Com)