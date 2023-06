Roma: Giornata mondiale donatore sangue, evento con polizia a Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testimonial d'eccezione è Don Antonio Coluccia poliziotto ad honorem, da sempre accanto a Donatori Nati. Contemporaneamente alle iniziative previste nella Capitale, Donatori nati, in linea con le direttive del Centro nazionale sangue, del ministero della Salute e con "Esserci Sempre" della polizia di stato ha organizzato raccolte di sangue anche ad Agrigento, Imperia, Milano, Brescia, Cesena, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Lecce, Reggio Calabria e Lamezia Terme. Ad accompagnare le iniziative di Donatori nati polizia di Stato, come main sponsor Intesa Sanpaolo che ha rinnovato il suo prezioso sostegno. (Com)