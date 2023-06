Serbia-Italia: ambasciatore Gori incontra responsabile del governo per il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato stamane il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic. Sulla scia della missione del rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, e dell'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, il colloquio ha permesso di fare il punto sulla situazione di sicurezza nel nord del Kosovo e sull'importanza di garantire le necessarie azioni per una immediata de-escalation delle tensioni, secondo quanto riporta il comunicato della rappresentanza diplomatica. L'ambasciatore italiano ha sottolineato la necessità che le proteste in corso nel nord del Kosovo si svolgano in maniera pacifica e ha valorizzato il ruolo della missione a guida Nato (Kfor) come garante ultimo della stabilità e della pace, auspicando il mantenimento di un dialogo costruttivo fra le autorità serbe e la missione internazionale. Nel ricordare le richieste formulate dall'Unione europea per una immediata de-escalation sul terreno, Gori ha rilevato "l'esigenza di ricreare le condizioni politiche affinché Belgrado e Pristina possano riprendere il processo di normalizzazione dando attuazione alle intese raggiunte a Ocrida, a partire dalla creazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso)". (Seb)