Trasporto aereo: Deidda (Fd'I), bene collegamento Verona-Roma

- “L’annunciato collegamento, operato dalla compagnia Skyalps, tra gli aeroporti di Verona e Roma, a partire dal 25 settembre, da lunedì a venerdì, che consentirà l'andata e ritorno in giornata, è un’ottima notizia attesa da tanti pendolari che si sono trovati impossibilitati a rientrare nella stessa giornata e con tempi obiettivamente diversi dagli altri tipi di trasporto ferroviario o su gomma". Lo dichiara Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei deputati. "Diversi parlamentari scaligeri di Fratelli d’Italia hanno portato in Parlamento proprio questa richiesta. L’indagine conoscitiva sul trasporto aereo - avviata in Commissione- vuole far emergere le necessità su tutto il territorio nazionale e proprio Skyalps, in audizione, ha espresso la volontà di collaborare per costruire migliori collegamenti nazionali. Non posso che ringraziarli della bella notizia”, conclude. (Rin)