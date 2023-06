Berlusconi: Atm, i cambiamenti al servizio per i funerali in piazza Duomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle 10 di questa mattina Atm ha cambiato il servizio di numerose linee su disposizione delle forze di pubblica sicurezza per permettere lo svolgimento dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi in piazza Duomo. Fino al tardo pomeriggio i treni di M1 e M3 saltano la stazione di Duomo. Usate Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza del Duomo scendete a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. L’ATM Point di Duomo è chiuso. Per quanto riguarda i mezzi di superficie: Tram 2, in entrambe le direzioni devia tra corso Colombo e Lanza; Tram 12, Fa servizio su due tratte: Roserio- Ponte Vetero e piazza 5 Giornate-viale Molise; Tram 14, in entrambe le direzioni devia tra corso Colombo e Lanza; Tram 15, non fa servizio tra Castelbarco e Duomo; Tram 16, non fa servizio tra corso Magenta e Monte Velino; Tram 19, in direzione Castelli devia da viale Bixio a corso Sempione; Tram 24, non fa servizio tra via Ripamonti/Bligny e piazza Fontana; Tram 27, non fa servizio tra piazza 5 Giornate e piazza Fontana; Bus 54, non fa servizio tra largo Augusto e Duomo; Bus 60, non fa servizio tra piazza 5 Giornate e largo Augusto; Bus 73, non fa servizio tra piazza 5 Giornate e Duomo; Bus 84, non fa servizio tra viale Monte Nero/Spartaco e largo Augusto. (Com)