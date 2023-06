Libia: il generale Haftar riceve a Bengasi il presidente Parlamento con 90 deputati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato congiunto 6+6, formato da sei parlamentari della Camera dei rappresentanti basata nell’est e sei membri dell’Alto consiglio di Stato con sede nell’ovest, ha recentemente raggiunto in Marocco un accordo su due disegni di legge: uno per l’elezione del capo dello Stato e un altro per l’elezione della futura Assemblea nazionale, che sarà formata da Camera e Senato. I testi sono stati deferiti alla Camera dei rappresentanti, che dovrà ora emanare le due leggi e trasmetterle all’Alta commissione elettorale (Hnec). Tuttavia, ad oggi, non risulta alcun testo scritto e la maggior parte degli osservatori e analisti libici sospettano che la Camera dei rappresentanti voglia solo prendere tempo e prolungare “sine die” la fase transitoria di un Paese già diviso in amministrazioni rivali. (segue) (Lit)