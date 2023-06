Libia: il generale Haftar riceve a Bengasi il presidente Parlamento con 90 deputati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro motivo di discordia è la divisione dei poteri tra il premier e il presidente, così come sull’imposizione della Shari’a, la legge islamica. Inoltre, bisogna tenere conto che il cosiddetto 13esimo emendamento costituzionale approvato dalle due camere, oltre ad essere di dubbia legittimità, è strutturato in modo da far saltare il banco. Basti pensare, ad esempio, che le elezioni parlamentari posso essere annullate se non si riesce a portare a termine le presidenziali. Da parte sua, l’inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha più volte dichiarato pubblicamente che tutti devono potersi candidare in Libia, inclusi quindi personaggi divisivi come Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto colonnello libico Muammar, il generale Haftar a capo dell’Esercito nazionale libico (Lna) e il premier di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba. L’ulteriore passaggio alla Camera dei rappresentanti guidata da Saleh, politico dell’est fermamente contrario alla discesa in campo del misuratino Dabaiba nelle elezioni presidenziali, potrebbe impedire il successo dell’iniziativa e rimandare “sine die” le elezioni quantomeno presidenziali. (Lit)