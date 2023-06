Energia: Marocco e Banca mondiale firmano accordo per sviluppare road map gas naturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo prevede che l’Ifc sosterrà il ministero, attraverso studi di fattibilità, per l’emissione di gare per la distribuzione del gas in modo trasparente, competitivo e in conformità con le leggi nazionali, con l'obiettivo di selezionare uno o più partner del settore privato per sviluppare, finanziare e gestire l'infrastruttura. I dati del governo indicano che ci sono 111 progetti di energia "pulita" in fase di sfruttamento e sviluppo, con l'energia rinnovabile che rappresenta il 37 per cento dell'elettricità generata nel paese durante il 2021. La capacità elettrica generata attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, secondo gli indicatori del ministero dell'Energia marocchino per il 2021, ammonta a circa 3,95 mila megawatt. (Mar)