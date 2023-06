Berlusconi: Carfagna (Az-Iv), generoso e geniale, ora mi spiego la scelta su Draghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Ragionare sul futuro di Forza Italia è ancora prematuro, "anche per rispetto della comunità azzurra, che vive in queste ore un passaggio molto doloroso. Mi sembra irrispettoso. Facciamo un ragionamento per linee generali: Berlusconi ha rappresentato il perno del bipolarismo e del centrodestra italiano. Si parla di centrodestra perché c'è Forza Italia, e Forza Italia è stato soprattutto il partito di Silvio Berlusconi: se riuscirà a conservare quel ruolo dopo la scomparsa del suo fondatore, esisterà ancora il centrodestra. Altrimenti – conclude Carfagna - il bipolarismo cambierà natura, ci sarà solo la destra, e non credo sia un bene nemmeno per la destra". (Rin)