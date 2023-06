Somalia: scontri tra forze di sicurezza federali e statali a Barawe, almeno 10 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno dieci persone sono morte negli scontri tra le forze di sicurezza federali somale e quelle dello Stato del Sud-ovest nella città di Barawe. Lo riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali, secondo cui gli scontri sono scoppiati lunedì scorso nel centro urbano della città. La situazione, come confermato alla stampa dal governatore della regione del Basso Scebeli, Mohamed Ibrahim Barre, sembra ora tornata alla normalità dopo un cessate il fuoco tra le due fazioni. Sono in corso indagini per determinare la causa principale dello scoppio delle violenze e le autorità stanno lavorando per prevenire un'ulteriore escalation delle tensioni. I combattimenti tra i vari rami delle forze di sicurezza del governo somalo sono una questione di lunga data. L'Esercito federale somalo (Sna), l'Agenzia nazionale per l'intelligence e la sicurezza (Nisa) e la polizia operano con diverse strutture di comando, con conseguenti frequenti controversie e scontri sulla giurisdizione e sul controllo del territorio. Negli ultimi anni i conflitti tra elementi Sna e Nisca sono sorti a causa di varie questioni, inclusi arresti, posti di blocco e accuse di corruzione. Gli esperti di sicurezza chiedono da tempo linee di comunicazione più chiare e un maggior coordinamento tra le diverse forze di sicurezza per ridurre la probabilità di incomprensioni e scontri. (Res)