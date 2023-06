Libia: Consiglio supremo per l’energia discute aumento produzione petrolio e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri la quarta riunione del Consiglio supremo per gli affari energetici in Libia, presieduta dal primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, per discutere del piano della National Oil Corporation (Noc) per aumentare la produzione di petrolio e gas nel Paese nordafricano membro del cartello Opec. Secondo l'agenzia di stampa libica "Lana", la riunione ha passato in rassegna i progetti portati avanti dalle società nazionali e tramite partnership internazionali nell'esplorazione degli idrocarburi, nelle energie da fonti rinnovabili e nella riduzione delle emissioni di carbonio. Dabaiba ha elogiato gli sforzi dei lavoratori del settore per rilanciare una serie di progetti in stallo attraverso le competenze locali, il più importante dei quali è la manutenzione del complesso di Mellitah e la riabilitazione del complesso di Ras Lanuf. Nell’incontro è stata ribadita la necessità di unire gli sforzi delle istituzioni statali per aumentare la produzione di petrolio e gas, sviluppare la cooperazione e la partnership con le aziende internazionali e aumentare la trasparenza di tutte le spese. È stata inoltre sottolineata la necessità di attivare il lavoro dall'Ufficio di revisione contabile per l'audit delle spese della Noc degli ultimi anni. (Lit)