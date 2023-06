Russia: Agenzia internazionale energia, calo export petrolio di 260 mila barili al giorno a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso maggio le esportazioni di petrolio russo sono diminuite di 260 mila barili al giorno rispetto all'anno precedente, attestandosi a 7,8 milioni di barili al giorno. E' quanto emerge da un rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie). "Le esportazioni di greggio sono aumentate di 90 mila barili al giorno a 5,2 milioni di barili al giorno, mentre le esportazioni di prodotti petroliferi sono crollate di 350 mila barili al giorno, essendo pari a 2,6 milioni di barili al giorno", si legge nel rapporto. Si precisa che la Cina e l'India hanno rappresentato almeno il 56 per cento delle esportazioni totali russe, mentre le spedizioni in Africa, Medio Oriente e America Latina hanno costituito un altro 12 per cento. I ricavi attesi dalle esportazioni petrolifere sono diminuiti di 1,4 miliardi di dollari a 13,3 miliardi di dollari, registrando calo del 36 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, i dati dell'Aie suggeriscono che la produzione di petrolio in Russia a maggio è diminuita di 150 mila barili al giorno a 9,45 milioni di barili al giorno.(Rum)