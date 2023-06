Imprese: Mfe-Mediaforeurope annuncia avvio negoziazioni sulle Borse valori spagnole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mfe-Mediaforeurope annuncia l’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Mfe “A” - Isin NL0015000MZ1, con valore nominale unitario di euro 0,06 ciascuna e che conferiscono un diritto di voto ciascuna - sulle Borse valori spagnole di Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia, organizzate e gestite dalle rispettive società di gestione dei mercati, che ha avuto luogo in data odierna. La quotazione spagnola, si legge in un comunicato, è l'ultima fase di una più ampia operazione volta all'integrazione strategica e operativa di Mfe e Mediaset Espana Comunicación (Mes) e, quindi, alla creazione di un gruppo paneuropeo nel settore dei media e dell’intrattenimento che, pur mantenendo la propria posizione di leadership nei mercati nazionali, acquisirà un migliore posizionamento competitivo e il potenziale per espandersi in alcuni Paesi europei. Le principali fasi di questa più ampia operazione, oltre alla quotazione spagnola, sono state: l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa da Mfe sull’intero capitale sociale di Mes il 7 giugno 2022 (che si è perfezionata il 14 luglio 2022 e in virtù della quale Mfe è arrivata a detenere una partecipazione rappresentativa dell'82,9 per cento del capitale sociale di Mes). (segue) (Com)