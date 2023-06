Imprese: Mfe-Mediaforeurope annuncia avvio negoziazioni sulle Borse valori spagnole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda fase prevede il conferimento da parte di Mes delle sue attività e passività, comprese le partecipazioni in altre società, ad eccezione di parte della liquidità di Mes e dell’intera partecipazione detenuta in ProSiebenSat.1 Media Se, e le attività finanziarie relative a tale partecipazione, a Grupo Audiovisual Mediaset Espana Comunicación, all'epoca interamente controllata da Mes, che è stata completata il 25 aprile 2023; e la fusione transfrontaliera per incorporazione di Mes (in qualità di società incorporata) in Mfe (in qualità di società incorporante) che è stata completata il 3 maggio 2023. A seguito della quotazione spagnola, le azioni Mfe A risultano quotate sia sul mercato regolamentato italiano Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana S.p.A., sia sulle Borse valori spagnole. (Com)