Taiwan: delegazione parlamento italiano in missione a Taipei, ci sarà vicepresidente Senato Centinaio

- Una delegazione del parlamento italiano composta da tre esponenti politici, tra cui il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e la senatrice Elena Murelli (entrambi della Lega), sarà a Taiwan da oggi fino al 19 giugno prossimo. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero degli Esteri di Taipei, sottolineando che si tratta della missione di più alto livello a Taiwan mai effettuata da una delegazione del parlamento italiano, la prima dal 2016. Una visita era già in programma lo scorso aprile, ma era saltata a causa delle esercitazioni condotte nello Stretto dalle forze armate cinesi. La delegazione italiana sarà ricevuta dalla presidente Tsai Ing-wen, dal presidente dello Yuan legislativo (il parlamento unicamerale) You Si-kun, dal ministro della Salute e del welfare Xue Ruiyuan, dal presidente del Consiglio dell’agricoltura Chen Jizhong, dal direttore del Museo del Palazzo nazionale Xiao Zonghuang, dal ministro degli Affari economici Chen Zhengqi e dal sindaco di Tainan Huang Wei-che. Nel comunicato si sottolinea come le relazioni tra Italia e Taiwan siano “notevolmente migliorate” negli ultimi anni, grazie anche al sostegno “con azioni concrete” di Centinaio e Murelli. Il parlamento italiano, ricorda la diplomazia di Taipei, ha avviato proposte e inchieste per richiamare l’attenzione sulla situazione nello Stretto di Taiwan.(Res)