Berlusconi: presidente azerbaigiano Aliyev, da lui grande contributo a sviluppo relazioni

21 luglio 2021

- Il presidente della Repubblica dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha inviato le sue condoglianze all'omologo Sergio Mattarella per la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi. "Sono profondamente addolorato per la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, insigne statista e figura socio-politica", si legge nella missiva di Aliyev. "Silvio Berlusconi ha dato un grande contributo allo sviluppo e all'espansione delle relazioni amichevoli e di cooperazione tra la Repubblica dell'Azerbaigian e la Repubblica italiana. Porgo le mie più sentite condoglianze a Lei, alla famiglia del defunto e a tutto il popolo italiano per questa grave perdita", ha concluso il capo dello Stato di Baku. (Rum)