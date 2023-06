Berlusconi: Bindi, Conte dovrebbe partecipare ai funerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ritengo che chi in questo momento ha un ruolo politico e parlamentare dovrebbe partecipare ai funerali. Il saluto durante una preghiera, una celebrazione liturgica io credo che non si debba negare a nessuno". Queste le parole di Rosy Bindi ad "Agorà" su Rai Tre, con riferimento alla non partecipazione di Giuseppe Conte ai funerali di Silvio Berlusconi. "Non andrò ai funerali perché io in questo momento sono una normale cittadina. Se avessi un minimo ruolo, se io fossi ancora in Parlamento ci sarei andata", ha aggiunto.(Rin)