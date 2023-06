Imprese: Habets (ProSiebenSat1), significativi tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ristrutturazione del gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1 comporterà tagli al personale superiori a quelli già attuati. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'azienda, Bert Habets. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” , per l'Ad l'obiettivo è “risparmiare sui costi soprattutto dove vi sono ridondanze nelle decisioni e di conseguenza i processi vengono ritardati”. Ciò è dovuto in particolare alla completa acquisizione della piattaforma di streaming Joyn, che ha 500 lavoratori. L'operazione ha, infatti, comportato delle duplicazioni in ProSiebenSat1. Gli ultimi tagli ai posti di lavoro nella società, effettuati nel 2019, hanno interessato un totale di circa 120 dipendenti a tempo pieno. Alla fine di marzo, il gruppo aveva 7.385 posti di questo genere. Ulteriori tagli al personale seguiranno, soprattutto nella seconda metà del 2023. Al momento, la dirigenza di ProSiebenSat1 è impegnata in colloqui con il consiglio di fabbrica per la ristrutturazione del settore dell'intrattenimento, principale attività dell'azienda. (Geb)