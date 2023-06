Tunisia: presidente Saied in visita a Gafsa, "il Paese ha bisogno della sua ricchezza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia oggi ha bisogno di fosfati e di tutta la sua ricchezza nazionale, per far fronte alle attuali sfide economiche e sociali. Lo ha dichiarato il presidente della Tunisia, Kais Saied, ieri, durante una visita nella città di Redeyef, nel governatorato sud-occidentale di Gafsa. “È necessario ripristinare il normale tasso di produttività nel settore dei fosfati”, ha aggiunto, ricordando la riunione del Consiglio di sicurezza nazionale dello scorso 26 aprile, nel corso della quale si era discusso della questione. Saied, inoltre, ha visitato lo stabilimento di produzione di fosfati di Redeyef, fermo dalla fine del 2020, quando era stato occupato da manifestanti che rivendicavano il diritto al lavoro. Il presidente tunisino li ha quindi esortati a consentire la ripresa delle attività produttive dello stabilimento, e a “creare ricchezza” presentando progetti di imprenditoria privata e coltivando i terreni agricoli disponibili. “Lo Stato non rinuncerà alla Compagnia dei fosfati di Gafsa (Cpg)”, ha assicurato Saied, sottolineando la necessità di punire i “corrotti” che “hanno portato le istituzioni pubbliche al fallimento”. (Tut)