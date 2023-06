Municipio Roma VI: Assemblea capitolina approva mozione per apertura centro anti violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato una mozione per una struttura di riferimento per il contrasto alla violenza di genere nel Municipio Roma VI. "Una priorità della nostra amministrazione, resa ancor più urgente dai recenti episodi di aggressione e di femminicidio avvenuti in gran numero anche a Roma", dichiarano le consigliere capitoline Michela Cicculli, Sinistra civica ecologista, Nella Converti e Claudia Pappatà, Partito democratico, Tiziana Biologhini, Roma futura, firmatarie della mozione. "I risultati del nuovo Report Servizi anti violenza 2022 di Roma Capitale testimonia l'efficacia di queste strutture, che vedono un forte aumento di contatti, consulenze e soprattutto di donne e minori accolti. Il Municipio Roma VI, un territorio ampissimo e fra i più periferici della città, vede tutto il nostro impegno per l'apertura di un presidio antiviolenza che affianchi quelli già esistenti e più vicini al territorio in questione, a Torre Spaccata e Tor Tre Teste, che oggi sopperiscono ad una domanda di sostegno sempre più crescente", concludono le consigliere capitoline. (Com)