Sudan: Onu preoccupata per violenze "su larga scala" nel Darfur

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, si è detto "sconvolto" dalle notizie di violenze su "larga scala" nella regione del Darfur, in Sudan, e ha invitato tutte le parti in guerra a cessare i combattimenti e ad impegnarsi per una cessazione duratura delle ostilità. "(Guterres) è molto preoccupato per la crescente dimensione etnica della violenza, così come per le denunce di violenze sessuali", ha detto il suo portavoce Stephane Dujarric nel corso di un briefing con la stampa. "Con quasi nove milioni di persone che ora necessitano urgentemente di aiuti umanitari e protezione in Darfur, sottolinea la necessità di porre fine ai saccheggi e di ampliare l'accesso in modo che gli aiuti possano raggiungere coloro che ne hanno più bisogno", ha aggiunto. In precedenza il capo della missione delle Nazioni Unite per il Sudan, Volker Perthes, aveva affermato che questi attacchi sembrano essere stati commessi dalle milizie arabe e dalle Forze di supporto rapido (Rsf), i paramilitari guidati dal generale Mohamed Hamdan Dagalo che dallo scorso 15 aprile sono in guerra contro l'esercito regolare. "Queste notizie sono profondamente preoccupanti e, se verificate, potrebbero costituire crimini contro l'umanità", ha affermato in una nota. Nel frattempo, l'Arabia Saudita ha annunciato che guiderà una conferenza sulla risposta umanitaria alla guerra in Sudan la prossima settimana. (Res)