Sardegna: Coldiretti, il 15 e 16 giugno a Villasimius il Forum regionale dell'Agricoltura

- Come sarà la Sardegna nel 2035? E come la vorremmo? L’orizzonte che attende la Sardegna a quella data sarà contrassegnato da un’isola sempre più spopolata e in crisi socio-economica o, nel frattempo, saremo stati in grado di rilanciare un’idea di futuro che porti a invertire determinati andamenti, a partire da quelli che viviamo in settori produttivi fondamentali per la regione come l’agricoltura? Per provare a rispondere a queste domande e cercare di offrire spunti di riflessione per proporre nuove idee e progetti in grado di costruire un nuovo futuro alla regione, sarà la platea di nomi di rilievo della società e della politica, regionale e nazionale, che parteciperà al II Forum dell’Agricoltura in Sardegna, promosso e organizzato da Coldiretti Sardegna, il 15 e 16 giugno a Villasimius (Pullmann Temi Ama Resort). (segue) (Rsc)