Sardegna: Coldiretti, il 15 e 16 giugno a Villasimius il Forum regionale dell'Agricoltura (2)

- Oltre ai vertici Coldiretti, guidati dal presidente Battista Cualbu e dal direttore, Luca Saba, parteciperà al Forum tutto il sistema Coldiretti Sardegna. L’appuntamento, suddiviso in quattro sessioni di lavoro nei due giorni, si focalizzerà in particolare sui nuovi modelli di sviluppo per l’economia sarda a partire dal settore agricolo e delle filiere produttive. Durante i lavori del Forum verrà lanciato un Comitato promotore che avrà l’obiettivo di costituire 'Filiera Sardegna', una nuova rete associazionistica verticale di filiera che potrebbe riunire, promuovere, diffondere e internazionalizzare il sistema agroalimentare sardo e tutto il mondo delle imprese legate a una valorizzazione del 'Made in Sardinia' dell’ambiente delle politiche ‘green’ e del territorio. L’avvio dei lavori è previsto per le ore 10 di giovedì. (Rsc)